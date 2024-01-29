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Тренер Жироны Мичел - о еврокубках: Посмотрим через 10 туров. Реал побеждает легко, мы не на их уровне
Мичел оценил шансы команды на попадание в еврокубки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" оценил шансы команды на попадание в еврокубки.
Вчера "Жирона" обыграла "Сельту" 1:0 в матче 22-го тура Ла Лиги. Команда лидирует в турнирной таблице, опережая "Реал" на одно очко при наличии у мадридцев игры в запасе.
- "Матч был сложным. Состояние поля плохо сказалось на игре. Мы смогли доминировать в начале игры, но шансы были у обеих команд. Ментально мы были готовы, чтобы играть на таком сложном поле.
Эти три очка приближают нас к еврокубкам, потому что ни "Реал Сосьедад", ни "Барса" не выиграли.
- Мечтаете о Лиге чемпионов?
- Посмотрим, что будет через 10 туров. Ясно лишь то, что "Реал" побеждает легко, а всем остальным приходится трудно, мы не на их уровне, - сказал Мичел Санчес.
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