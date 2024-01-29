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Лунин имел откровенный разговор с Анчелотти после матча с Лас-Пальмасом
Закулисные подробности
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин дал важное обещание наставнику команды Карло Анчелотти после выездной игры с "Лас-Пальмасом" в Ла Лиге (1:2).
Как сообщает PlanetaRealmadrid, после матча Лунин поблагодарил итальянского специалиста за доверие, заявив следующее: "Вы знаете, что пока у меня есть возможности, я буду продолжать показывать, что достоин играть за Реал".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Анчелотти окончательно определился относительно позиции основного вратаря "сливочных" во время отсутствия Тибо Куртуа.
В текущем сезоне на счету украинца 14 проведённых поединков в составе "Королевского клуба".
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