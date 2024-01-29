  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лунин имел откровенный разговор с Анчелотти после матча с Лас-Пальмасом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунин имел откровенный разговор с Анчелотти после матча с Лас-Пальмасом

Испания
Обновлено

Закулисные подробности

Лунин имел откровенный разговор с Анчелотти после матча с Лас-Пальмасом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин дал важное обещание наставнику команды Карло Анчелотти после выездной игры с "Лас-Пальмасом" в Ла Лиге (1:2).

Как сообщает PlanetaRealmadrid, после матча Лунин поблагодарил итальянского специалиста за доверие, заявив следующее: "Вы знаете, что пока у меня есть возможности, я буду продолжать показывать, что достоин играть за Реал".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Анчелотти окончательно определился относительно позиции основного вратаря "сливочных" во время отсутствия Тибо Куртуа.

В текущем сезоне на счету украинца 14 проведённых поединков в составе "Королевского клуба".

По теме
yellow-arrow
Стало известно, какую сумму заплатит Барселона за 17-летнего хавбека Юргордена
yellow-arrow
Модрич может покинуть Реал в ближайшие дни - источник
yellow-arrow
Есть много вещей, в которых я могу его понять. Бывший тренер Барселоны - об уходе Хави
Карло Анчелотти Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
planetarealmadrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости