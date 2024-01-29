Стало известно, какую сумму заплатит Барселона за 17-летнего хавбека Юргордена

"Барселона" находится в шаге от подписания полузащитника "Юргордена" и молодежной сборной Швеции Лукаса Бергвалля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официальное предложение каталонцев будет принято шведским клубом в течение недели. "Барселона" заплатит за 17-летнего футболиста около 7 млн евро. Еще 3 млн евро будут предусмотрены как возможные бонусы. Молодой игрок присоединится к сине-гранатовым 1 июля, в день открытия летнего трансферного окна.

Бергвалль выступает за "Юргорден" с прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока со шведским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 5 млн евро.