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Стало известно, какую сумму заплатит Барселона за 17-летнего хавбека Юргордена

Испания

Молодой игрок присоединится к сине-гранатовым 1 июля

Стало известно, какую сумму заплатит Барселона за 17-летнего хавбека Юргордена

Getty Images

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"Барселона" находится в шаге от подписания полузащитника "Юргордена" и молодежной сборной Швеции Лукаса Бергвалля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официальное предложение каталонцев будет принято шведским клубом в течение недели. "Барселона" заплатит за 17-летнего футболиста около 7 млн евро. Еще 3 млн евро будут предусмотрены как возможные бонусы. Молодой игрок присоединится к сине-гранатовым 1 июля, в день открытия летнего трансферного окна.

Бергвалль выступает за "Юргорден" с прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока со шведским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 5 млн евро.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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