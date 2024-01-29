Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, какую сумму заплатит Барселона за 17-летнего хавбека Юргордена
Молодой игрок присоединится к сине-гранатовым 1 июля
Getty Images
"Барселона" находится в шаге от подписания полузащитника "Юргордена" и молодежной сборной Швеции Лукаса Бергвалля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, официальное предложение каталонцев будет принято шведским клубом в течение недели. "Барселона" заплатит за 17-летнего футболиста около 7 млн евро. Еще 3 млн евро будут предусмотрены как возможные бонусы. Молодой игрок присоединится к сине-гранатовым 1 июля, в день открытия летнего трансферного окна.
Бергвалль выступает за "Юргорден" с прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока со шведским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 5 млн евро.
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й
- ЕС разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если она не поддержит помощь Украине
- ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Минимум работы, но пропущенный гол. Обнародованы оценки Лунина за матч против Лас-Пальмаса
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО