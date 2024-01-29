Луис Энрике - на вопрос о возвращении в Барселону: Без комментариев

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике отказался отвечать на вопрос о том, хотел ли бы он вернуться когда-нибудь в "Барселону" в качестве наставника команды.

"Мне нечего сказать по этому поводу — без комментариев, — цитирует слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

???? Le preguntan a Luis Enrique sobre la salida de Xavi... y esta es su respuesta pic.twitter.com/TJEuT6lsiI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 29, 2024

Напомним, что Энрике работал в каталонском клубе в период с 2014 по 2017 год. С лета 2023 года он возглавляет "ПСЖ".

Ранее Хави объявил о том, что покинет "Барселону" после окончания сезона.