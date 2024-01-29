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Луис Энрике - на вопрос о возвращении в Барселону: Без комментариев
Специалист не стал давать почву для слухов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике отказался отвечать на вопрос о том, хотел ли бы он вернуться когда-нибудь в "Барселону" в качестве наставника команды.
"Мне нечего сказать по этому поводу — без комментариев, — цитирует слова испанского специалиста Mundo Deportivo.
???? Le preguntan a Luis Enrique sobre la salida de Xavi... y esta es su respuesta pic.twitter.com/TJEuT6lsiI— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 29, 2024
Напомним, что Энрике работал в каталонском клубе в период с 2014 по 2017 год. С лета 2023 года он возглавляет "ПСЖ".
Ранее Хави объявил о том, что покинет "Барселону" после окончания сезона.
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