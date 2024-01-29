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Президент Ла Лиги: Шансы того, что Мбаппе присоединится к Реалу больше, чем 50%
Хавьер Тебас прогнозирует будущее звездного форварда ПСЖ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что существует большая вероятность того, что звездный нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе перейдет в мадридский "Реал".
"Это мое личное мнение. Шансы того, что Мбаппе присоединится к "Реалу" очень высоки. Это больше, чем 50%. Но все зависит он них, им решать".
У Килиана в конце этого сезона завершается контракт с "ПСЖ", но будущее форварда пока неизвестно.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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