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Примера. Хетафе — Гранада 2:0. Гринвуд забил, Узуни - нет

Испания

В футболе важно не атаковать, а забивать

Примера. Хетафе — Гранада 2:0. Гринвуд забил, Узуни - нет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч-иллюстрация, почему "Хетафе" идет в середине таблицы, а "Гранада" - в ее хвосте.

У хозяев не было явного игрового преимущества, они нечасто били по воротам, да и в обороне не были безупречны. Тем не менее, "Гранада" все равно проиграла.

На 21-й минуте Гринвуд с помощью рикошета дезориентировал вратаря и открыл счет.

На 36-й минуте Майораль его удвоил после чудовищного ляпа арендованного у "Ривер Плейта" вратаря Батальи.

Тем временем гости создали не меньше шансов, но Узуни, Мелендо, Рикард Санчес постоянно пробивали куда-то не туда. Даже пенальти не помогло — Мюрто с точки ударил в штангу.

Так "Насридам" сохранить прописку будет трудно; пока они в таблице 19-е с 11 очками. У "Хетафе" - 29 баллов и 10-е место.

22-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум"

"Хетафе" - "Гранада" - 2:0

Голы: Гринвуд, 21, Майораль, 36

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Альдерете, Рико — Гринвуд, Максимович, Сантьяго (Альварес, 81), Мартин (Анхильери, 71) — Мата (Унал, 63), Майораль (Аленья, 71)

"Гранада": Баталья — Рикард Санчес, Мендес, Микель, Нева (Мауасса, 88) — Гумбау (Мелендо, 59), Серхио Руис, Вильяр — Узуни (Пуэртас, 88), Аресо, Сарагоса

Предупреждения: Рико, 13, Гринвуд, 90 — Мендес, 87

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