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Примера. Хетафе — Гранада 2:0. Гринвуд забил, Узуни - нет
В футболе важно не атаковать, а забивать
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Матч-иллюстрация, почему "Хетафе" идет в середине таблицы, а "Гранада" - в ее хвосте.
У хозяев не было явного игрового преимущества, они нечасто били по воротам, да и в обороне не были безупречны. Тем не менее, "Гранада" все равно проиграла.
На 21-й минуте Гринвуд с помощью рикошета дезориентировал вратаря и открыл счет.
Mason Greenwood with a banger pic.twitter.com/RcaH5puhXA— ???????????? ???????????????????? (@Lil_Aziiz) January 29, 2024
На 36-й минуте Майораль его удвоил после чудовищного ляпа арендованного у "Ривер Плейта" вратаря Батальи.
Тем временем гости создали не меньше шансов, но Узуни, Мелендо, Рикард Санчес постоянно пробивали куда-то не туда. Даже пенальти не помогло — Мюрто с точки ударил в штангу.
Так "Насридам" сохранить прописку будет трудно; пока они в таблице 19-е с 11 очками. У "Хетафе" - 29 баллов и 10-е место.
22-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум"
"Хетафе" - "Гранада" - 2:0
Голы: Гринвуд, 21, Майораль, 36
"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Альдерете, Рико — Гринвуд, Максимович, Сантьяго (Альварес, 81), Мартин (Анхильери, 71) — Мата (Унал, 63), Майораль (Аленья, 71)
"Гранада": Баталья — Рикард Санчес, Мендес, Микель, Нева (Мауасса, 88) — Гумбау (Мелендо, 59), Серхио Руис, Вильяр — Узуни (Пуэртас, 88), Аресо, Сарагоса
Предупреждения: Рико, 13, Гринвуд, 90 — Мендес, 87
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