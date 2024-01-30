Атлетико хочет подписать экс-защитника Арсенала

"Атлетико Мадрид" рассматривает возможность трансфера защитника "Валенсии" Габриэля Паулисты.

????????⚪️ Atlético Madrid are considering move for Gabriel Paulista as he’s set to leave Valencia.



Discussions took place to be informed on conditions of the deal.



ℹ️ Trevoh Chalobah was also discussed among options but currently considered expensive. pic.twitter.com/vLvirJppsv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024

По данным инсайдера Фабрицио Романо бразильский игрок намерен покинуть стан "летучих мышей" уже в текущее трансферное окно. Между сторонами уже состоялись переговоры по ознакомлению с условиями соглашения.

Также мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием центребека "Челси" Трево Чалоба, но их не устраивает ценник на футболиста.

Паулиста выступает за "Валенсию" с 2017 года. До этого Габриэль провел по 2 сезона в "Арсенале" (2015-2017) и в "Вильярреале" (2013-2015).