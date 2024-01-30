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Атлетико хочет подписать экс-защитника Арсенала
Матрасники продолжают работать на трансферном рынке
Transfermarket
"Атлетико Мадрид" рассматривает возможность трансфера защитника "Валенсии" Габриэля Паулисты.
????????⚪️ Atlético Madrid are considering move for Gabriel Paulista as he’s set to leave Valencia.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024
Discussions took place to be informed on conditions of the deal.
ℹ️ Trevoh Chalobah was also discussed among options but currently considered expensive. pic.twitter.com/vLvirJppsv
По данным инсайдера Фабрицио Романо бразильский игрок намерен покинуть стан "летучих мышей" уже в текущее трансферное окно. Между сторонами уже состоялись переговоры по ознакомлению с условиями соглашения.
Также мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием центребека "Челси" Трево Чалоба, но их не устраивает ценник на футболиста.
Паулиста выступает за "Валенсию" с 2017 года. До этого Габриэль провел по 2 сезона в "Арсенале" (2015-2017) и в "Вильярреале" (2013-2015).
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