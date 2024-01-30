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Атлетико хочет подписать экс-защитника Арсенала

Испания

Матрасники продолжают работать на трансферном рынке

Атлетико хочет подписать экс-защитника Арсенала

Transfermarket

Новина українською

"Атлетико Мадрид" рассматривает возможность трансфера защитника "Валенсии" Габриэля Паулисты.

По данным инсайдера Фабрицио Романо бразильский игрок намерен покинуть стан "летучих мышей" уже в текущее трансферное окно. Между сторонами уже состоялись переговоры по ознакомлению с условиями соглашения.

Также мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием центребека "Челси" Трево Чалоба, но их не устраивает ценник на футболиста.

Паулиста выступает за "Валенсию" с 2017 года. До этого Габриэль провел по 2 сезона в "Арсенале" (2015-2017) и в "Вильярреале" (2013-2015).

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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