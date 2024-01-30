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Барселона планирует заработать на летних трансферах минимум 200 млн евро

Испания

Клуб намерен вырваться с финансовой ямы

Барселона планирует заработать на летних трансферах минимум 200 млн евро

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Летом "Барселона" планирует большую перестройку состава команды после ухода действующего наставника команды Хави. Каталонцы планируют собрать от будущих трансферов около 200 миллионов евро.

Как сообщает Sport.es, руководство "блауграны" намерено продать нескольких игроков. Первыми жертвами кадровых перестановок станут игроки, у которых истекают контракты. В частности, Серхи Роберто и Маркос Алонсо. Среди игроков атакующей линии главным кандидатом на продажу является Рафинья. Также ожидается уход одного или двух защитников.

Отмечается, что, несмотря на финансовые проблемы, спортивный директор каталонцев Деку планирует оставить в команде двух своих соотечественников, которые находятся в клубе на правах аренды - Жоао Канселу и Жоао Феликс.

Напомним, что долги "Барселоны" перед другими клубами за трансферы составляют более 207 миллионов евро. Сумма краткосрочного долга, который должен быть выплачен в этом сезоне – €89 млн, долгосрочного – €118 млн.

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Источник:
sport.es
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2024 в 14:17
Великая Барселона успешно справляется со своими финансовыми делами. Самое главное, что абсолютно все финансовые потоки великой Барселоны - чистые, прозрачные и не имеют коррупционной составляющей. Чего, конечно же, не скажешь про банкрота флорентино путэна. Как известно, эта шваль, имея прикрытие королевской семьи Испании, а также личной подруги фло путэна - ген прокурорши Марты Силвы, творит полный беспредел со своими финансами. А именно, прячет от налогов миллиардные суммы. Это касается и его строительного бизнеса и трансферов в его позорный реал. Купил Азара за 160 млн, а для налоговых выплат показал, что 120 млн. Купил Винисиуса за 45 млн., втихаря агенту провокатора выплатил 16 млн. , но, естественно, для налоговых органов показал только 45 млн. Купил Гюлера за 20 млн, прописал выплату бонусами еще 10, но реально, втихаря отцу игрока выплатил еще 23 млн. И это только за то, чтобы игрок не перешел в великую Барселону. Кроме этого, этот дряхлый старикашка вот уже третий год не может завершить реконструкцию тренировочной базы великой Барселоны - стадион "Сантьяго Бернабеу". Так что, глупые фанаты позорного реала уверенно остыли, приняли мою очередную правду, взгрустнули и опечалились... Потому как, у их позорного реала все плохо!
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Комментарии 3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2024 в 14:17
Великая Барселона успешно справляется со своими финансовыми делами. Самое главное, что абсолютно все финансовые потоки великой Барселоны - чистые, прозрачные и не имеют коррупционной составляющей. Чего, конечно же, не скажешь про банкрота флорентино путэна. Как известно, эта шваль, имея прикрытие королевской семьи Испании, а также личной подруги фло путэна - ген прокурорши Марты Силвы, творит полный беспредел со своими финансами. А именно, прячет от налогов миллиардные суммы. Это касается и его строительного бизнеса и трансферов в его позорный реал. Купил Азара за 160 млн, а для налоговых выплат показал, что 120 млн. Купил Винисиуса за 45 млн., втихаря агенту провокатора выплатил 16 млн. , но, естественно, для налоговых органов показал только 45 млн. Купил Гюлера за 20 млн, прописал выплату бонусами еще 10, но реально, втихаря отцу игрока выплатил еще 23 млн. И это только за то, чтобы игрок не перешел в великую Барселону. Кроме этого, этот дряхлый старикашка вот уже третий год не может завершить реконструкцию тренировочной базы великой Барселоны - стадион "Сантьяго Бернабеу". Так что, глупые фанаты позорного реала уверенно остыли, приняли мою очередную правду, взгрустнули и опечалились... Потому как, у их позорного реала все плохо!
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0
2
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Romantíco777 (Alicante)
30.01.2024 в 15:09
А вот и Дариан-Кива-Кабаев!!!Насмешил)))Особенно чистые финансовые дела по Негрейре))))Великий Флорентино может позволить себе трансферы топ игроков как Беллингем, а Барса только на арендах и свободных агентах виживает!!!Посмотрим, сколько Барса будет строить свой стадион, пока что только разрушила!!!Так что, Дуриан, полезай-ка лучше ты на пальму в палате, да пересмотри еще раз влеты Барселоны в этом сезоне!)
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Dr. House (Поділля)
30.01.2024 в 13:58
Ці барсонуті шлємазли дійсно вважають, що на на продажі Серхі Роберто, Марко Алонсо та Рафіньї можуть зробити 200 лямів. Хіба якщо монРЕАЛьського Алєня в цирк або в зоопарк продадуть
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