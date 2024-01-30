Мадридский Реал стремится подписать защитника Баварии, но игрок хочет остаться в Германии

Для мадридского "Реала" трансфер защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса является целью номер два после Мбаппе. Но игрок доволен своим положением в немецком клубе.

"Я чувствую себя здесь очень счастливым. Я играю в невероятной команде, в одном из лучших клубов Европы. Я сосредоточен на "Баварии" и выкладываюсь на максимум для команды и наших болельщиков", - сказал Дэвис.

"Манчестер Сити" и "Челси" также интересовались Альфонсо, но они не смогли договориться с "Баварией" о трансфере, несмотря на то, что переговоры длились несколько месяцев.

В Бундеслиге Дэвис сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.