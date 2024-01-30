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Мадридский Реал стремится подписать защитника Баварии, но игрок хочет остаться в Германии

Испания

Альфонсо Дэвис заинтересовал испанский клуб

Мадридский Реал стремится подписать защитника Баварии, но игрок хочет остаться в Германии

Фото: Bavarian Football Works

Новина українською

Для мадридского "Реала" трансфер защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса является целью номер два после Мбаппе. Но игрок доволен своим положением в немецком клубе.

"Я чувствую себя здесь очень счастливым. Я играю в невероятной команде, в одном из лучших клубов Европы. Я сосредоточен на "Баварии" и выкладываюсь на максимум для команды и наших болельщиков", - сказал Дэвис.

"Манчестер Сити" и "Челси" также интересовались Альфонсо, но они не смогли договориться с "Баварией" о трансфере, несмотря на то, что переговоры длились несколько месяцев.

В Бундеслиге Дэвис сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2024 в 20:26
Глупый фло путэн думает, если поставит в защиту трехметровых негров, то это автоматически будет пугать соперника. И максимум на что будут способны соперники, это не проиграть крупно. Какой глупый этот старикашка.
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2024 в 20:26
Глупый фло путэн думает, если поставит в защиту трехметровых негров, то это автоматически будет пугать соперника. И максимум на что будут способны соперники, это не проиграть крупно. Какой глупый этот старикашка.
Ответить
0
2
Dr. House (Поділля)
30.01.2024 в 21:02
Це в першу чергу буде лякати барсоалєнєй. Цього достатньо
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1
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