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Мадридский Реал стремится подписать защитника Баварии, но игрок хочет остаться в Германии
Альфонсо Дэвис заинтересовал испанский клуб
Фото: Bavarian Football Works
Для мадридского "Реала" трансфер защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса является целью номер два после Мбаппе. Но игрок доволен своим положением в немецком клубе.
"Я чувствую себя здесь очень счастливым. Я играю в невероятной команде, в одном из лучших клубов Европы. Я сосредоточен на "Баварии" и выкладываюсь на максимум для команды и наших болельщиков", - сказал Дэвис.
"Манчестер Сити" и "Челси" также интересовались Альфонсо, но они не смогли договориться с "Баварией" о трансфере, несмотря на то, что переговоры длились несколько месяцев.
В Бундеслиге Дэвис сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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