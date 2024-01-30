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Один из тренеров Атлетико Мадрид покидает команду после 13 лет работы в клубе

Испания
Обновлено

Оскар Ортега уходит с должности фитнес-тренера

Один из тренеров Атлетико Мадрид покидает команду после 13 лет работы в клубе

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Мадридский "Атлетико" ищет нового фитнес-тренера, потому что Оскар Ортега решил покинуть клуб, в котором работает 13 лет.

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Ожидалось, что 65-летний тренер, который присоединился к испанскому клубу в 2011 году с Диего Симеоне, покинет "Атлетико" в конце этого сезона. Но вместо этого он уходит с должности немедленно.

Более 17 лет Ортега был частью тренерского штаба Симеоне так же в таких клубах как "Сан-Лоренцо" и "Катания". Но в сети ходят слухи, что их дружеские отношения разорвались.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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