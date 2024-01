Один из тренеров Атлетико Мадрид покидает команду после 13 лет работы в клубе

Мадридский "Атлетико" ищет нового фитнес-тренера, потому что Оскар Ортега решил покинуть клуб, в котором работает 13 лет.

Ожидалось, что 65-летний тренер, который присоединился к испанскому клубу в 2011 году с Диего Симеоне, покинет "Атлетико" в конце этого сезона. Но вместо этого он уходит с должности немедленно.

Более 17 лет Ортега был частью тренерского штаба Симеоне так же в таких клубах как "Сан-Лоренцо" и "Катания". Но в сети ходят слухи, что их дружеские отношения разорвались.

???????????? BREAKING and OFFICIAL: Profe Ortega announces his departure from Atlético Madrid after almost 13 years at the club. pic.twitter.com/yIoTjxSpNu