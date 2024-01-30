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Гвардиола поддержал Хави: Давление, которое Барселона испытывает, нельзя сравнить ни с чем другим

Испания
Обновлено

Гвардиола рассказал о Барселоне

Гвардиола поддержал Хави: Давление, которое Барселона испытывает, нельзя сравнить ни с чем другим

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поддержал Хави во время пресс-конференции.

"По моему опыту мы не можем сравнивать давление в Англии с давлением в Испании. Там в тысячу раз тяжелее. Шесть пресс-конференций в неделю, много игр. Давление, которое вы испытываете в Барселоне, нельзя сравнить ни с чем другим".

Недавно Хави объявил, что покидает "Барселону" из-за психологических и спортивных трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться, как только он возглавил испанский клуб.

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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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