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Часть руководства Реала выступает против трансфера Мбаппе
Будущее Мбаппе до сих пор неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Контракт Килиана Мбаппе с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это значит, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение.
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Француза уже несколько недель связывают с переходом в мадридский "Реал". Но оказывается, что часть руководства клуба выступает против трансфера Мбаппе.
Многие обиделись на 25-летнего форварда после того, как он продлил контракт с "ПСЖ" вместо перехода в "Реал" в 2022 году.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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