Анчелотти оставил интригу с выбором голкипера на следующий матч Ла Лиги

Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов на предматчевой пресс-конференции о голкипере, который появится на поле с первых минут в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Хетафе".

"Лунин или Кепа? Я вам не могу об этом сказать сегодня, извините", – уклончиво ответил итальянский специалист.

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Поединок состоится завтра, 1 февраля, в 22:00 по киевскому времени.