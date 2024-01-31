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Анчелотти оставил интригу с выбором голкипера на следующий матч Ла Лиги
Дон Карло отказался выкладывать все карты на стол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов на предматчевой пресс-конференции о голкипере, который появится на поле с первых минут в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Хетафе".
"Лунин или Кепа? Я вам не могу об этом сказать сегодня, извините", – уклончиво ответил итальянский специалист.
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Поединок состоится завтра, 1 февраля, в 22:00 по киевскому времени.
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