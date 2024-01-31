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Анчелотти оставил интригу с выбором голкипера на следующий матч Ла Лиги

Испания

Дон Карло отказался выкладывать все карты на стол

Анчелотти оставил интригу с выбором голкипера на следующий матч Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов на предматчевой пресс-конференции о голкипере, который появится на поле с первых минут в перенесенном матче 20-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Хетафе".

"Лунин или Кепа? Я вам не могу об этом сказать сегодня, извините", – уклончиво ответил итальянский специалист.

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Поединок состоится завтра, 1 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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