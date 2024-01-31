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Украинский новичок Реала прибыл в Мадрид для подписания контракта
Не за горами официальное заявление
Фото: Rayo Majadahonda
Украинский голкипер Илья Волошин в ближайшее время официально станет игроком мадридского "Реала".
Волошин уже прибыл в столицу Испании, чтобы завершить свой переход. Ожидается, что Илья подпишет контракт со "сливочными" до 2026 года. Свою карьеру в "Реале" он начнет в составе молодежной команды "Хувениля" (U-17).
В сезоне 2023/24 украинец провел 8 сухих матчей из 11 в составе "Райо". Лишь в одной игре он пропустил два гола.
Напомним, что Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 по 2019 год. Также у него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.
???? Illia Voloshyn llega a las oficinas de Valdebebas para cerrar su contrato.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2024
???? El portero firmará con el Real Madrid hasta 2026.
???? @marcosdlarocha. pic.twitter.com/30XoPsch9K
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