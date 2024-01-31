Лапорта хочет пригласить Райкарда в Барселону и назначить ван Бастена ассистентом - Marca

"Барселона" рассматривает Франка Райкарда среди кандидатов на замену Хави.

По информации Marca, Жоан Лапорта связывался с Райкардом. Кроме того, Жоан Лапорта хочет видеть Марко ван Бастена ассистентом главного тренера "блауграны". Отмечается, что Райкард не планирует возобновлять тренерскую карьеру, но не исключает этого.

Райкард тренировал "Барселону" с 2003 по 2008 год. Под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами Испании и завоевали Лигу чемпионов.

61-летний голландец не работал тренером с 2013 года, когда покинул сборную Саудовской Аравии. В 2016-м он объявил, что больше не намерен тренировать.