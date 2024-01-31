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Лапорта хочет пригласить Райкарда в Барселону и назначить ван Бастена ассистентом - Marca

Испания

Райкард тренировал Барселону с 2003 по 2008 год

Лапорта хочет пригласить Райкарда в Барселону и назначить ван Бастена ассистентом - Marca

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" рассматривает Франка Райкарда среди кандидатов на замену Хави.

По информации Marca, Жоан Лапорта связывался с Райкардом. Кроме того, Жоан Лапорта хочет видеть Марко ван Бастена ассистентом главного тренера "блауграны". Отмечается, что Райкард не планирует возобновлять тренерскую карьеру, но не исключает этого.

Райкард тренировал "Барселону" с 2003 по 2008 год. Под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами Испании и завоевали Лигу чемпионов.

61-летний голландец не работал тренером с 2013 года, когда покинул сборную Саудовской Аравии. В 2016-м он объявил, что больше не намерен тренировать.

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Франк Райкард Барселона
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
31.01.2024 в 14:49
. А як же Клопп, якого Алєнь вже призначив головним тренером тренером барсоімпотенів? . Мені здається, що Залупорта скоро буде розглядати кандидатуру Ван Гала, який доблісно протистояв великому Динамо Лобановського.
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
31.01.2024 в 14:49
. А як же Клопп, якого Алєнь вже призначив головним тренером тренером барсоімпотенів? . Мені здається, що Залупорта скоро буде розглядати кандидатуру Ван Гала, який доблісно протистояв великому Динамо Лобановського.
Ответить
0
0

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