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Лапорта хочет пригласить Райкарда в Барселону и назначить ван Бастена ассистентом - Marca
Райкард тренировал Барселону с 2003 по 2008 год
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" рассматривает Франка Райкарда среди кандидатов на замену Хави.
По информации Marca, Жоан Лапорта связывался с Райкардом. Кроме того, Жоан Лапорта хочет видеть Марко ван Бастена ассистентом главного тренера "блауграны". Отмечается, что Райкард не планирует возобновлять тренерскую карьеру, но не исключает этого.
Райкард тренировал "Барселону" с 2003 по 2008 год. Под его руководством каталонцы дважды становились чемпионами Испании и завоевали Лигу чемпионов.
61-летний голландец не работал тренером с 2013 года, когда покинул сборную Саудовской Аравии. В 2016-м он объявил, что больше не намерен тренировать.
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