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Официально: Атлетико оформил трансфер бразильского ветерана

Испания

Краткосрочное усиление мадридцев

Официально: Атлетико оформил трансфер бразильского ветерана

Atletico de Madrid

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"Атлетико" официально объявил о подписании Габриэля Паулисты.

33-летний защитник успешно прошёл медицинское обследование, после чего подписал контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Последние 8 лет бразилец провёл в составе "Валенсии", в составе которой отыграл 19 матчей (без результативных действий) в первой половине кампании. Также Паулиста известен своими выступлениями в составе "Арсенала" и "Вильярреала"

Ранее "Атлетико" уже оформил трансферы румынского голкипера Горации Молдована и бельгийского полузащитника Артура Вермерена.

Напомним, что сегодня, 31 января, "матрасники" проведут домашний матч против "Райо Вальекано" в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Atletico de Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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