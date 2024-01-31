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Официально: Атлетико оформил трансфер бразильского ветерана
Краткосрочное усиление мадридцев
Atletico de Madrid
"Атлетико" официально объявил о подписании Габриэля Паулисты.
33-летний защитник успешно прошёл медицинское обследование, после чего подписал контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.
Последние 8 лет бразилец провёл в составе "Валенсии", в составе которой отыграл 19 матчей (без результативных действий) в первой половине кампании. Также Паулиста известен своими выступлениями в составе "Арсенала" и "Вильярреала"
Ранее "Атлетико" уже оформил трансферы румынского голкипера Горации Молдована и бельгийского полузащитника Артура Вермерена.
Напомним, что сегодня, 31 января, "матрасники" проведут домашний матч против "Райо Вальекано" в 22:00 по киевскому времени.
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