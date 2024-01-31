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Хетафе — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Хетафе" — "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.02.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Хетафе — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" едет в южный пригород Мадрида, чтобы встретиться с самой грубой командой Ла Лиги. 79 желтых и 9 красных карточек — это не шутки.

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Игрокам "Сливочных" стоит беспокоиться о своих ногах, но в остальном, конечно, они класснее, чем "Хетафе". У синих добротный прессинг и стандарты, но все остальное — на "троечку".

Вдобавок "Хетафе" в этом сезоне опять ни за что не борется, в то время, как "Реалу" очень необходима эта победа, чтобы выйти на чистое первое место в Ла Лиге, где сейчас сенсационно устроилась "Жирона".

Как команда Карло Анчелотти решит эту проблему — увидим в четверг, 1 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Хетафе - Реал Мадрид
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