Хетафе — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" едет в южный пригород Мадрида, чтобы встретиться с самой грубой командой Ла Лиги. 79 желтых и 9 красных карточек — это не шутки.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Игрокам "Сливочных" стоит беспокоиться о своих ногах, но в остальном, конечно, они класснее, чем "Хетафе". У синих добротный прессинг и стандарты, но все остальное — на "троечку".

Вдобавок "Хетафе" в этом сезоне опять ни за что не борется, в то время, как "Реалу" очень необходима эта победа, чтобы выйти на чистое первое место в Ла Лиге, где сейчас сенсационно устроилась "Жирона".

Как команда Карло Анчелотти решит эту проблему — увидим в четверг , 1 февраля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Хетафе - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>