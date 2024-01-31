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Глава Севильи: Межбри профессионал своего дела, он получит достаточно игрового времени
Клуб доволен арендой игрока
Фото: manutdnews
Глава "Севильи" Дель Нидо заявил, что клуб очень доволен арендой полузащитника Ганнибала Межбри и убежден, что футболист получит достаточно игрового времени.
"Мы очень взволнованы Ганнибалом, мы убеждены, что он будет много играть в этом сезоне. Межбри профессионал, хорошо тренируется и заботится о себе. Мы все им очень довольны, не верьте всему, что пишут".
Ганнибал присоединился к "Севилье" 15 января из "Манчестер Юнайтед" за 12 миллионов евро. Он будет играть за испанский клуб до конца этого сезона, а затем вернется в Премьер-лигу.
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