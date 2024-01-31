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Глава Севильи: Межбри профессионал своего дела, он получит достаточно игрового времени

Испания

Клуб доволен арендой игрока

Глава Севильи: Межбри профессионал своего дела, он получит достаточно игрового времени

Фото: manutdnews

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Глава "Севильи" Дель Нидо заявил, что клуб очень доволен арендой полузащитника Ганнибала Межбри и убежден, что футболист получит достаточно игрового времени.

"Мы очень взволнованы Ганнибалом, мы убеждены, что он будет много играть в этом сезоне. Межбри профессионал, хорошо тренируется и заботится о себе. Мы все им очень довольны, не верьте всему, что пишут".

Ганнибал присоединился к "Севилье" 15 января из "Манчестер Юнайтед" за 12 миллионов евро. Он будет играть за испанский клуб до конца этого сезона, а затем вернется в Премьер-лигу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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