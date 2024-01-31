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Анчелотти: Я пойму, почему Хави уходит из Барселоны

Испания

Главный тренер мадридского Реала высказал свое мнение

Анчелотти: Я пойму, почему Хави уходит из Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти высказал свое мнение относительно ухода Хави Эрнандеса из "Барселоны" в конце этого сезона.

"Хочу сказать только одно, я не хочу сравнивать "Реал" с "Барселоной". У тренеров фантастическая работа с давлением. Это нормально. И я уважаю все их мнения. Но я понимаю, почему Хави уходит из "Барселоны"".

Несколько дней назад Эрнандес объявил об отставке в конце этого сезона и уже имеет предложение возглавить клуб Саудовской Аравии.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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