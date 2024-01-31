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Анчелотти: Я пойму, почему Хави уходит из Барселоны
Главный тренер мадридского Реала высказал свое мнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти высказал свое мнение относительно ухода Хави Эрнандеса из "Барселоны" в конце этого сезона.
"Хочу сказать только одно, я не хочу сравнивать "Реал" с "Барселоной". У тренеров фантастическая работа с давлением. Это нормально. И я уважаю все их мнения. Но я понимаю, почему Хави уходит из "Барселоны"".
Несколько дней назад Эрнандес объявил об отставке в конце этого сезона и уже
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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