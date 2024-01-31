Анчелотти: Я пойму, почему Хави уходит из Барселоны

Карло Анчелотти высказал свое мнение относительно ухода Хави Эрнандеса из "Барселоны" в конце этого сезона.

"Хочу сказать только одно, я не хочу сравнивать "Реал" с "Барселоной". У тренеров фантастическая работа с давлением. Это нормально. И я уважаю все их мнения. Но я понимаю, почему Хави уходит из "Барселоны"".