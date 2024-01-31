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Вингер Жироны: Наслаждаемся игрой, мы - одна семья

Испания
Обновлено

Команда Цыганкова и Довбика - один из лидеров чемпионата Испании

Вингер Жироны: Наслаждаемся игрой, мы - одна семья

Фото: https://twitter.com/GironaFC

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Правый вингер "Жироны" Кристиан Португес рассказал о своей команде

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"Счастье важно не только в футболе, но и в жизни и любой работе. Когда царит дружеская атмосфера, каждый раскрывает свои лучшие качества. В "Жироне" мы наслаждаемся игрой, мы - одна семья. Болельщики это видят".

В сентябре Португеш во второй раз присоединился к "Жироне" из "Хетафе" за 3,5 миллиона евро. В этом сезоне Ла Лиги он сыграл 20 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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