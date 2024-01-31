Испания
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Конкурент для Яремчука. Валенсия прислала официальную заявку по форварду Севильи
Переговоры продолжаются
transfermarkt
"Валенсия" направила официальное предложение "Севилье" по форварду Рафе Миру.
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По информации Фабрицио Романо, "Валенсия" хочет арендовать 26-летнего игрока с возможностью выкупа в будущем. Сейчас продолжаются переговоры.
В этом сезоне Ла Лиги Рафа Мир забил два гола в 15 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Djarik87 (Киевская область)
31.01.2024 в 22:04
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