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Конкурент для Яремчука. Валенсия прислала официальную заявку по форварду Севильи

Испания
Обновлено

Переговоры продолжаются

Конкурент для Яремчука. Валенсия прислала официальную заявку по форварду Севильи

transfermarkt

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"Валенсия" направила официальное предложение "Севилье" по форварду Рафе Миру.

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По информации Фабрицио Романо, "Валенсия" хочет арендовать 26-летнего игрока с возможностью выкупа в будущем. Сейчас продолжаются переговоры.

В этом сезоне Ла Лиги Рафа Мир забил два гола в 15 матчах.

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Валенсия Севилья Рафа Мир
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Djarik87 (Киевская область)
31.01.2024 в 22:04
Ця бездарь може бути конкурентом лише Бєсєдіну
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Комментарии 1
Djarik87 (Киевская область)
31.01.2024 в 22:04
Ця бездарь може бути конкурентом лише Бєсєдіну
Ответить
0
0

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