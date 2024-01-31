  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Деку: Барселона не будет подписывать новых игроков
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деку: Барселона не будет подписывать новых игроков

Испания

Испанский клуб не будет подписывать новых игроков

Деку: Барселона не будет подписывать новых игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку подтвердил, что клуб не будет подписывать новых игроков в четверг (последний день зимних трансферов).

"Финансовые проблемы клуба затрудняют поиск игроков. Но у нас есть молодежная академия, мы будем бороться с теми футболистами, которые у нас есть. У нас есть хорошие игроки в команде".

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 47 баллов по итогам 20 туров.

Читайте такжеБарселона планирует заработать на летних трансферах минимум 200 млн евро
По теме
yellow-arrow
17-летний украинский голкипер прибыл в офис Реала для подписания контракта. ВИДЕО
yellow-arrow
Примера. Барселона — Осасуна 1:0. С почином, Витор Роке!
yellow-arrow
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Деку Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости