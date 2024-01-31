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Деку: Барселона не будет подписывать новых игроков
Испанский клуб не будет подписывать новых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку подтвердил, что клуб не будет подписывать новых игроков в четверг (последний день зимних трансферов).
"Финансовые проблемы клуба затрудняют поиск игроков. Но у нас есть молодежная академия, мы будем бороться с теми футболистами, которые у нас есть. У нас есть хорошие игроки в команде".
Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 47 баллов по итогам 20 туров.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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