Деку: Барселона не будет подписывать новых игроков

Спортивный директор "Барселоны" Деку подтвердил, что клуб не будет подписывать новых игроков в четверг (последний день зимних трансферов).

"Финансовые проблемы клуба затрудняют поиск игроков. Но у нас есть молодежная академия, мы будем бороться с теми футболистами, которые у нас есть. У нас есть хорошие игроки в команде".

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 47 баллов по итогам 20 туров.