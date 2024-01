Примера. Атлетико — Райо Вальекано 2:1. Показали характер перед Реалом

"Атлетико" все-таки дожал "Райо Вальекано" в перенесенном матче 20-го тура.

Уже в воскресенье у "Матрасников" дерби с "Реалом", и помня об этом Диего Симеоне решил поберечь большую половину основы. Конечно, это сказалось на игре. "Атлетико" не хватало целостности, компактности; команда сбивалась на индивидуальные действия.

Счет получилось открыть благодаря подаче со штрафного — Рейнилду классно перепрыгнул сразу двоих опекунов.

"Райо", однако, почти моментально ответил благодаря идеальному по силе и точности удару Альваро Гарсии.

Во втором тайме Симеоне начал выпускать основных, но долго ничего не получалась — команда выглядела расхоложенной, а в это время "Молнии" очень опасно атаковали флангами.

3 - Mozambican players and year of their first goal in @LaLigaEN:



2005 - Armando Sá

2014 - Simao Mate

2024 - REINILDO MANDAVA



Exotic. ???????? pic.twitter.com/IlvzMFsJmG