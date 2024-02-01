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Хави - о 1:0 с Осасуной: Команда сыграла неплохо, матч получился тяжелым. Даже слишком тяжелым

Испания

Хави доволен реакцией игроков на его заявление об уходе из Барсы

Хави - о 1:0 с Осасуной: Команда сыграла неплохо, матч получился тяжелым. Даже слишком тяжелым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу над "Осасуной" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

"Команда сыграла неплохо, матч получился тяжелым. Даже слишком тяжелым, я бы сказал. У нас появилась возможность забить, но после этого нам не удавалось взять игру под контроль. При 1:0 нужно быть более терпеливыми. Оставшись в большинстве, мы создали 2-3 голевых момента.

Но в целом мы набрали три важных очка. Мы хорошо отреагировали.

Роке нужен был этот гол. Он раскрепостится. У него было несколько моментов, но ему не везло, однако сегодня он сыграл решающую роль. Он хороший парень, усердно работает. Он еще очень молод, и нам нужно проявлять осторожность.

Мое решение [об уходе] было нацелено именно на то, чтобы вызвать у команды реакцию. Нам нужно единство. Фанаты были великолепны. Сейчас хороший момент, раздевалка стала семьей. Реакция крайне положительная. - заявил главный тренер "Барселоны".

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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