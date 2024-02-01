Беллингем: Чувствуешь себя гладиатором во время игры на Бернабеу

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем дал интервью официальной пресс-службе "королевского клуба", в котором поделился впечатлениями от пребывания в команде.

"Это известно, что "Реал Мадрид" является самым великим клубом в мире, но когда вы чувствуете это вблизи, как, например, на отремонтированном "Бернабеу" - это что-то поразительное. Будто я играю на Колизее. Чувствуешь себя гладиатором. В этом городе я чувствую себя как дома, люди и болельщики меня очень уважают и хорошо относятся. Мне кажется, что я уже играю годами с этим тренерским штабом и одноклубниками.

Моя роль изменилась с тех пор, как я пришел в этот клуб. В "Боруссии" я забил немало голов, но играл дальше от ворот соперника. Сейчас я играю ближе к позиции "десятки", и могу передвигаться где угодно на поле.

Лучший гол на сегодняшний день? Наверное, в игре против "Барселоны". Честно говоря, это был не самый лучший день для меня, но я сохранял покой, и думал, что если у меня появится шанс – я забью. Эта команда никогда не выходит из игры", - сказал англичанин.