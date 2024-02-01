У Ямаля лучший дриблинг в топ-5 лиг Европы - 70,6% успешных обводок

У Ламина Ямаля больше всего успешных попыток дриблинга в топ-5 лиг в сезоне.

Sofascore составил рейтинг лучших дриблеров среди игроков, которые совершили не менее 50 попыток дриблинга в текущем сезоне.

16-летний вингер "Барселоны" реализовал 70,6% попыток дриблинга - 36 из 51 обводки. 2-е место в рейтинге занял Жоау Канселу ("Барселона"), 3-м стал Бруно Гимараэс ("Ньюкасл").

В топ-10 попал вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку - он 6-й (64,29%, 45 из 70).

11-е место занял Лерой Сане ("Бавария") за 74 успешных обводок из 124 (59,7%), 12-е - Джуд Беллингем ("Реал"), который совершил 33 успешных попытки из 56 (58,9%). 15-м стал Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 47 из 81 попытки (58%).