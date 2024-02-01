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Официально: Гранада арендовала вингера МЮ
Вторая аренда уругвайца в клуб Примеры
Mistica Uruguaya
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри перешел в "Гранаду" на правах аренды, сообщает официальный сайт андалусийцев.
Во время пребывания в Испании "Гранада" покроёт полную сумму заработной платы футболиста. Право на выкуп не предусмотрено.
Отметим, что у уругваца уже был опыт игры в Ла Лиге во время выступлений за "Алавес" в сезоне 2021-22.
В этом сезоне Пельистри провел 14 матчей за "МЮ" (366 минут), отличившись одним ассистом.
???? ???????????????? ????????????????: Facundo Pellistri has joined Granada on loan from Manchester United. ????????— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 1, 2024
(Source: @GranadaCF ) pic.twitter.com/88wrTkLWwf
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