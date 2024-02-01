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Официально: Гранада арендовала вингера МЮ

Испания

Вторая аренда уругвайца в клуб Примеры

Официально: Гранада арендовала вингера МЮ

Mistica Uruguaya

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Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри перешел в "Гранаду" на правах аренды, сообщает официальный сайт андалусийцев.

Во время пребывания в Испании "Гранада" покроёт полную сумму заработной платы футболиста. Право на выкуп не предусмотрено.

Отметим, что у уругваца уже был опыт игры в Ла Лиге во время выступлений за "Алавес" в сезоне 2021-22.

В этом сезоне Пельистри провел 14 матчей за "МЮ" (366 минут), отличившись одним ассистом.

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Опубликовал: Александр Бураков
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