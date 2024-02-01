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Беллингем: Когда выходишь на Сантьяго Бернабеу, чувствуешь себя в Колизее
Полузащитник сравнил игру на домашней арене мадридцев с Колизеем
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем сравнил игру на домашней арене мадридцев с Колизеем.
"Известно, что "Реал" - самый большой клуб в мире. Оказавшись здесь, ты находишься под большим впечатлением. Ты словно играешь в Колизее, чувствуешь себя гладиатором. Особые ощущения. Вы не можете даже представить, насколько велик этот клуб", - приводит слова Беллингема Marca.
Напомним, 20-летний англичанин перешел в "Реал" в июле прошлого года из дортмундской "Боруссии" за 103 млн евро. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за "сливочных" провел 26 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.
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