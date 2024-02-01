Футре: Винисиус - феномен. Он очень опасный игрок, который может сам выиграть матч

Бывший вингер мадридского "Атлетико" Паулу Футре рассказал о Винисиусе.

"У "Реала" в матче против "Атлетико" самым важным футболистом будет Винисиус. Он очень опасный игрок, который может сам выиграть матч. Он феномен".