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Футре: Винисиус - феномен. Он очень опасный игрок, который может сам выиграть матч
Португалец высоко оценил уровень игры Винисиуса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вингер мадридского "Атлетико" Паулу Футре рассказал о Винисиусе.
"У "Реала" в матче против "Атлетико" самым важным футболистом будет Винисиус. Он очень опасный игрок, который может сам выиграть матч. Он феномен".
4 февраля состоится поединок Ла Лиги "Реал" - "Атлетико Мадрид". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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