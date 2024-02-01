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Экс-игрок Атлетико: Винисиус - феномен. Он очень опасный игрок, который может сам выиграть матч

Испания
Обновлено

Португалец высоко оценил уровень игры Винисиуса

Экс-игрок Атлетико: Винисиус - феномен. Он очень опасный игрок, который может сам выиграть матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вингер мадридского "Атлетико" Паулу Футре рассказал о Винисиусе.

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"У "Реала" в матче против "Атлетико" самым важным футболистом будет Винисиус. Он очень опасный игрок, который может сам выиграть матч. Он феномен".

4 февраля состоится поединок Ла Лиги "Реал" - "Атлетико Мадрид". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Винисиус Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Паулу Футре
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Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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