Переход конкурента Яремчука в Валенсию сорван

Переход форварда Рафы Мира в "Валенсию" на правах аренды отложен.

По информации Фабрицио Романо, "Севилья" отправила документы в "Валенсию", но изменила некоторые условия после устного договора. Это привело к срыву трансфера. Пока неизвестно, смогут ли клубы договориться между собой.

В этом сезоне Ла Лиги Рафа Мир забил два гола в 15 матчах.