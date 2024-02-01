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Переход конкурента Яремчука в Валенсию сорван

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Севилья изменила условия трансфера в последний момент

Переход конкурента Яремчука в Валенсию сорван

transfermarkt

Новина українською

Переход форварда Рафы Мира в "Валенсию" на правах аренды отложен.

По информации Фабрицио Романо, "Севилья" отправила документы в "Валенсию", но изменила некоторые условия после устного договора. Это привело к срыву трансфера. Пока неизвестно, смогут ли клубы договориться между собой.

В этом сезоне Ла Лиги Рафа Мир забил два гола в 15 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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