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Переход конкурента Яремчука в Валенсию сорван
Севилья изменила условия трансфера в последний момент
transfermarkt
Переход форварда Рафы Мира в "Валенсию" на правах аренды отложен.
По информации Фабрицио Романо, "Севилья" отправила документы в "Валенсию", но изменила некоторые условия после устного договора. Это привело к срыву трансфера. Пока неизвестно, смогут ли клубы договориться между собой.
В этом сезоне Ла Лиги Рафа Мир забил два гола в 15 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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