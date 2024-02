Примера. Хетафе — Реал Мадрид 0:2. Наконец-то опередили Жирону

"Реал", кажется, даже не вспотел на поле "Хетафе", который так и не понял, как ему играть с фаворитом.

Хоселу открыл счет уже на 14-й минуте, замкнув банальный навес с фланга от Васкеса.

В начале второй половине форвард-ветеран сам же забил еще раз, воспользовавшись пасом Винисиуса и позиционной ошибкой Альдерете.

Помимо этого Хоселу имел еще 4-5 шансов отличиться, и это абсолютно точно лучший его матч в сезоне. Кроме того, три верных момента упустил Винисиус — Сория отбивал его удары даже лежа.

И это все, представьте себе, "Реал" создавал и близко не включая высоких скоростей. Было видно, что Мадрид экономит силы — уже в воскресенье у него дерби с "Атлетико", где, конечно же, будет сложнее.

Хотя и ложка дегтя тоже была — это травма Рюдигера, который влетел в Гринвуда и не смог продолжить игру. После его замены в заявке "Сливочных" остался всего один опытный центрбек — это Начо.

"Хетафе"? Мы о нем не говорим потому, что он этого не заслужил. Команда Бордаласа впервые пробила в сторону ворот лишь на 51-й минуте, а какую-то опасность начала создавать уже при счете 0:2. Впрочем, даже так Майораль с 10 метров пробил в штангу, а не в ворота.

0 - @GetafeCF have failed to attempt shots in first half against Real Madrid, the first time this happens with Azulones playing at home in their @LaLigaEN history (353 matches at Coliseum in the competition). Harmless. pic.twitter.com/fD18HO5gNb