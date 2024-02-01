Примера. Хетафе — Реал Мадрид 0:2. Наконец-то опередили Жирону

"Реал", кажется, даже не вспотел на поле "Хетафе", который так и не понял, как ему играть с фаворитом.

Хоселу открыл счет уже на 14-й минуте, замкнув банальный навес с фланга от Васкеса.

В начале второй половине форвард-ветеран сам же забил еще раз, воспользовавшись пасом Винисиуса и позиционной ошибкой Альдерете.

Помимо этого Хоселу имел еще 4-5 шансов отличиться, и это абсолютно точно лучший его матч в сезоне. Кроме того, три верных момента упустил Винисиус — Сория отбивал его удары даже лежа.

Joselu deu um gol para o Vini Jr e ele perdeu.



Tá tudo errado nesse lance…



pic.twitter.com/WGas1wySA4 — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) February 1, 2024

И это все, представьте себе, "Реал" создавал и близко не включая высоких скоростей. Было видно, что Мадрид экономит силы — уже в воскресенье у него дерби с "Атлетико", где, конечно же, будет сложнее.

Хотя и ложка дегтя тоже была — это травма Рюдигера, который влетел в Гринвуда и не смог продолжить игру. После его замены в заявке "Сливочных" остался всего один опытный центрбек — это Начо.

"Хетафе"? Мы о нем не говорим потому, что он этого не заслужил. Команда Бордаласа впервые пробила в сторону ворот лишь на 51-й минуте, а какую-то опасность начала создавать уже при счете 0:2. Впрочем, даже так Майораль с 10 метров пробил в штангу, а не в ворота.

0 - @GetafeCF have failed to attempt shots in first half against Real Madrid, the first time this happens with Azulones playing at home in their @LaLigaEN history (353 matches at Coliseum in the competition). Harmless. pic.twitter.com/fD18HO5gNb — OptaJose (@OptaJose) February 1, 2024

Лунин не показал ничего сверхъестественного, но у него опять "сухарь". В таблице же "Реал" вышел на чистое первое место — у него 57 очков, у "Жироны" 55. "Хетафе" с 29 баллами остался 10-м.

20-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум"

"Хетафе" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Хоселу, 14, 56

"Хетафе": Сория — Суарес, Дуарте (Рико, 46), Альдерете, Альварес — Кармона (Мартин, 46), Даконам (Латаса, 46), Милья, Максимович (Сантьяго, 88) — Майораль (Мата, 88), Гринвуд

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Рюдигер (Камавинга, 46), Начо, Менди — Вальверде, Чуамени, Модрич — Беллингем (Карвахаль, 88) — Хоселу (Браим Диас, 88), Винисиус (Родриго, 75)

Предупреждения: Даконам, 26 — Менди, 30