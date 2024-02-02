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Анчелотти - про Модрича: Его игра была идеальной
Наставник сливочных прокомментировал сухой матч Лунина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил выступление своих подопечных после игры с "Хетафе" (2:0).
"Мы очень хорошо провели этот непростой матч, отличная игра в исполнении команды. Если мы выигрываем следующие два матча - у нас будет на 6 очков больше в таблице, и это было бы хорошо. Но сезон длинный. Сегодня команда была в огне с первой до последней минуты.
Чуамени не будет доступен на следующую игру, у него перебор карт. У Рюдигера повреждение – увидим, что произойдет в ближайшие несколько дней.
Хоселу делает всё, что ему нужно, чтобы остаться. Он отлично работает. Это счастье иметь нападающего такого уровня.
Модрич? Думаю, его игра была идеальна сегодня. Он был тем, кто лучше всего распоряжался мячом. У нас было много энергии на поле, но он контролировал темп и отыграл полную игру", – сказал итальянский специалист на пресс-конференции.
Победа над "Хетафе" позволила "королевскому клубу" занять единоличное 1-е место Ла Лиги. Следующие соперники "Реала" в чемпионате - "Атлетико" (4 февраля) и "Жирона" (10 февраля).
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