Анчелотти: Я сказал арбитру, что на Браиме был пенальти, а он показал мне желтую

Карло Анчелотти остался недоволен судейством Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

После игры с "Хетафе" (2:0) главный тренер "Реала" направился к арбитру и начал с ним спорить. Вероятно, одной из причин было решение не назначать пенальти после падения Браима Диаса в конце матча 20-го тура Ла Лиги.

"Я не хочу об этом говорить. Он показал мне желтую карточку. Я сказал, что, как мне кажется, там пенальти.

Мы провели хороший матч и лидируем в таблице. Если мы победим в следующих двух играх (против "Атлетико" и "Жироны"), у нас будет на шесть очков больше - будет здорово.

Рюдигер, думаю, быстро оправится от повреждения. У нас есть два дня на то, чтобы поставить его на ноги. Он получил сильный удар по бедру", - заявил главный тренер "Реала".