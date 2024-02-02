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Анчелотти: Я сказал арбитру, что на Браиме был пенальти, а он показал мне желтую
Тренер недоволен судейством в матче с Хетафе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти остался недоволен судейством Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.
После игры с "Хетафе" (2:0) главный тренер "Реала" направился к арбитру и начал с ним спорить. Вероятно, одной из причин было решение не назначать пенальти после падения Браима Диаса в конце матча 20-го тура Ла Лиги.
"Я не хочу об этом говорить. Он показал мне желтую карточку. Я сказал, что, как мне кажется, там пенальти.
Мы провели хороший матч и лидируем в таблице. Если мы победим в следующих двух играх (против "Атлетико" и "Жироны"), у нас будет на шесть очков больше - будет здорово.
Рюдигер, думаю, быстро оправится от повреждения. У нас есть два дня на то, чтобы поставить его на ноги. Он получил сильный удар по бедру", - заявил главный тренер "Реала".
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