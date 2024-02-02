Перес - Лунину: Ты провёл отличный матч

Це правда, Лунін зіграв добре. Лунін не піариться, як той же Трубін (бо то є шахтарська школа фальсифікацій), він наполегливо працює і невпинно йде до своєї цілі, крізь терни до зірок, справжніх зірок, а не фальсифікованих.