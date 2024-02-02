После матча президент мадридского "Реала" Флорентино Перес спустился в раздевалку команды, чтобы похвалить игроков после выездной победы над "Хетафе" (2:0) в Ла Лиге. Испанский функционер обратился также и к проведшему сухой матч Андрею Лунину.
"Ты провел отличный матч. Очень хорошо", – сказал Флорентино украинскому вратарю.
Це правда, Лунін зіграв добре. Лунін не піариться, як той же Трубін (бо то є шахтарська школа фальсифікацій), він наполегливо працює і невпинно йде до своєї цілі, крізь терни до зірок, справжніх зірок, а не фальсифікованих.
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