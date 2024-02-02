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Перес - Лунину: Ты провёл отличный матч

Испания
Обновлено

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Перес - Лунину: Ты провёл отличный матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После матча президент мадридского "Реала" Флорентино Перес спустился в раздевалку команды, чтобы похвалить игроков после выездной победы над "Хетафе" (2:0) в Ла Лиге. Испанский функционер обратился также и к проведшему сухой матч Андрею Лунину.

"Ты провел отличный матч. Очень хорошо", – сказал Флорентино украинскому вратарю.

Напомним, что ранее сообщалось, что Перес определился с будущим у Лунина и Кэпы Аррисабалаги в "королевском клубе".

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
Defensacentral
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.02.2024 в 12:18
Це правда, Лунін зіграв добре. Лунін не піариться, як той же Трубін (бо то є шахтарська школа фальсифікацій), він наполегливо працює і невпинно йде до своєї цілі, крізь терни до зірок, справжніх зірок, а не фальсифікованих.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.02.2024 в 12:18
Це правда, Лунін зіграв добре. Лунін не піариться, як той же Трубін (бо то є шахтарська школа фальсифікацій), він наполегливо працює і невпинно йде до своєї цілі, крізь терни до зірок, справжніх зірок, а не фальсифікованих.
Ответить
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