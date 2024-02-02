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Лапорта - про дело Негрейры: Реал плохо себя ведёт, они упражняются в цинизме

Испания
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Упрёк в сторону сливочных

Лапорта - про дело Негрейры: Реал плохо себя ведёт, они упражняются в цинизме

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорт критически оценил последние действия руководства мадридского "Реала".

"Реал" ведет себя плохо. Они упражняются в цинизме. Оказывается, сейчас судья (Агирре, – прим.) продолжает процесс расследования по их просьбе. Поскольку мадридцы появились лично, они имеют право просить суд продлить срок расследования. Они ничего не нашли за год (потому что мы ничего не делали), и снова просят об этом сейчас.

"Мадрид" не в том положении, чтобы много говорить об отношениях с властью, руководившей судьями. Достаточно взглянуть на президентов, которые были в течение 70 лет. Случай с Негрейрой поражает, но давайте вернемся к реальности. Мы платим за судейские отчеты, а не за то, чтобы покупать матчи. Я даже не знал Негрейра лично. Советы идут еще со времен Нуньеса. Мы уже показали, что это судейские консультации. Те, кто говорит, что мы покупаем арбитров, должны посмотреть на заявления, сделанные более чем 20 судьями, которые признали, что у них не было возможности делать это. Я все еще верю в правосудие и уверен, что "Барселону" оправдают, потому что она никогда не участвовала в покупке арбитров. Это кампания со стороны спортивных органов, которая началась с Ла Лиги», – приводит слова Лапорты AS.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) RFEF Хосе Мария Энрикес Негрейр был обвинен во взяточничестве после того, как суд признал преступлением выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" в период с 2001-го по 2018-й.

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Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
02.02.2024 в 14:30
Дело Негредо и так как на ладони. Так топорно подмазывать судей как это сделал Лапорта, нужно конечно уметь.
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
02.02.2024 в 14:30
Дело Негредо и так как на ладони. Так топорно подмазывать судей как это сделал Лапорта, нужно конечно уметь.
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0
0
La Scala (Milano)
02.02.2024 в 12:58
Залупорта із останніх свої сил намагається довести, що барсотушка чиста як непорочне дитя, але максимум, що він може досягти своєю брехнею це істеричний визг аж до тєчки припадочного монреальсько-шепетівського ШизоАлєня
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2
1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.02.2024 в 12:51
Браво, Лапорта! Красиво отхлестал по мардасам глупого старикашку флорентино. С самого начала было понятно, что, так называемое, дело Негрейры родилось в больной голове коррупционера фло путэна. И раскрутил он это дело, так топорно и неумело, с одной лишь целью: отвести фокус внимания футбольной общественности от реальной, тотальной помощи арбитров позорному реалу на протяжении многих лет. И за примерами далеко ходить не нужно. Абсолютно доказанным фактом является то, что только в этом сезоне, на половине его пути, позорный реал получил от арбитров 9 пунктов в турнирную таблицу. Например, в матче Барселона-реал, при счете 1-0, в конце первого тайма Чуамени двумя руками обхватил за шею Араухо, при подаче углового и завалил того на землю. Естественно, подстилка путэна - мансана, ничего не увидел. И в ухо ему никто ничего не сказал. Понятное дело, согласно новым методичкам для арбитров в комнате ВАР. А будь арбитр честный, это пенальти, большая вероятность 2-0... И там, как минимум, не проигрыш великой Барселоны. Тоесть, не плюс три пункта для маргариновых позорников по итогам того матча, а всего плюс один. Понимаю, что сейчас, после моей очередной правды, здесь завибрирует клетка псих больницы, со всякими бовантико-кивами, одами, санитарами и другим генетическим мусором на Планете Земля. Если честно, не старайтесь. Нет желания читать ваши сочинения.
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ANESTEZIO (Вінниця )
02.02.2024 в 13:02
У дебільного шизофреніка-Алєня в палаті своя таблиця
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