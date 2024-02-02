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Лапорта - про дело Негрейры: Реал плохо себя ведёт, они упражняются в цинизме
Упрёк в сторону сливочных
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорт критически оценил последние действия руководства мадридского "Реала".
"Реал" ведет себя плохо. Они упражняются в цинизме. Оказывается, сейчас судья (Агирре, – прим.) продолжает процесс расследования по их просьбе. Поскольку мадридцы появились лично, они имеют право просить суд продлить срок расследования. Они ничего не нашли за год (потому что мы ничего не делали), и снова просят об этом сейчас.
"Мадрид" не в том положении, чтобы много говорить об отношениях с властью, руководившей судьями. Достаточно взглянуть на президентов, которые были в течение 70 лет. Случай с Негрейрой поражает, но давайте вернемся к реальности. Мы платим за судейские отчеты, а не за то, чтобы покупать матчи. Я даже не знал Негрейра лично. Советы идут еще со времен Нуньеса. Мы уже показали, что это судейские консультации. Те, кто говорит, что мы покупаем арбитров, должны посмотреть на заявления, сделанные более чем 20 судьями, которые признали, что у них не было возможности делать это. Я все еще верю в правосудие и уверен, что "Барселону" оправдают, потому что она никогда не участвовала в покупке арбитров. Это кампания со стороны спортивных органов, которая началась с Ла Лиги», – приводит слова Лапорты AS.
Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) RFEF Хосе Мария Энрикес Негрейр был обвинен во взяточничестве после того, как суд признал преступлением выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" в период с 2001-го по 2018-й.
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