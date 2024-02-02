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Мбаппе придётся идти на уступки для перехода в Реал - источник

Испания
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Тем интереснее будет увидеть выбор француза

Мбаппе придётся идти на уступки для перехода в Реал - источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе продолжает рассматривать вариант трансфера в мадридский "Реал".

Как сообщает Marca, в последние дни "сливочные" провели успешные переговоры с игроком, но для завершения соглашения о переходе в испанский клуб, Мбаппе придется отказаться от той суммы денег, которую он получает сейчас у "ПСЖ".

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Мадридцы не намерены ставить под угрозу стабильность в экономическом развитии команды, и предлагают 25-летнему вингеру повторить путь Джуда Беллингема, который сейчас зарабатывает меньше, чем ему было предложено со стороны клубов Английской Премьер-Лиги.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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