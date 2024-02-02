Севилья арендовала форварда Тоттенхэма до конца сезона

Алехо Велис перешел из "Тоттенхэма" в "Севилью".

Испанский клуб объявил о подписании 20-летнего нападающего на правах аренды до конца сезона. Опция выкупа не предусмотрена.

Велис перешел в "Тоттенхэм" из "Росарио Сентраль" в августе 2023 года. В рамках АПЛ он провел 8 матчей и забил 1 гол.