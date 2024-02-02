Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья арендовала форварда Тоттенхэма до конца сезона
Опция выкупа не предусмотрена
Getty Images
Алехо Велис перешел из "Тоттенхэма" в "Севилью".
Испанский клуб объявил о подписании 20-летнего нападающего на правах аренды до конца сезона. Опция выкупа не предусмотрена.
Велис перешел в "Тоттенхэм" из "Росарио Сентраль" в августе 2023 года. В рамках АПЛ он провел 8 матчей и забил 1 гол.
✍️ El delantero Alejo Véliz llega cedido al #SevillaFC.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 1, 2024
¡Bienvenido, Alejo! ????????#WeareSevilla
По теме
Оцените этот материал:
Источник:SevillaFC
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
- Топ-сделки в последний день трансферного окна, новый контракт Судакова и Моуриньо просится в Барселону. Главные новости за 1 февраля
- Перес определился с будущим в Реале Кепы и Лунина
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн