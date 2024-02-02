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Севилья арендовала форварда Тоттенхэма до конца сезона

Испания

Опция выкупа не предусмотрена

Севилья арендовала форварда Тоттенхэма до конца сезона

Getty Images

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Алехо Велис перешел из "Тоттенхэма" в "Севилью".

Испанский клуб объявил о подписании 20-летнего нападающего на правах аренды до конца сезона. Опция выкупа не предусмотрена.

Велис перешел в "Тоттенхэм" из "Росарио Сентраль" в августе 2023 года. В рамках АПЛ он провел 8 матчей и забил 1 гол.

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Тоттенхэм (Лондон) Севилья
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Источник:
SevillaFC
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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