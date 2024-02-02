Лапорта - о замене Хави: Это работа Деку, я не разговаривал ни с одним тренером

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что не проводил собеседование ни с одним кандидатом на пост главного тренера "сине-гранатовых".

"Я не разговаривал ни с одним тренером. Это работа Деку (спортивный директор "Барселоны"). Варианты ограничены, но все вопросы - к нашему спортдиректору", - приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

Напомним, 27 января Хави после поражения от "Вильярреала" (3:5) объявил, что покинет команду в конце сезона.

44-летний специалист возглавил "Барселону" в ноябре 2021 года. Под руководством испанца клуб выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023). После 22 туров "Барселона" занимает третье место в Ла Лиге с 47 очками. Лидирует в чемпионате "Жирона" (57 очков).