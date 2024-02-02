Мичел - перед игрой с Сосьедадом: Нам нужно показать лучшую версию себя

Наставник "Жироны" Мичел дал свой комментарий на пресс-конференции перед игрой с "Реалом Сосьедад" в рамках 23-го тура чемпионата Испании.

"Для меня "Реал Сосьедад" является одной из лучших команд в Европе. У них очень хороший состав. Да, у них не будет Траоре и Кубо, но их смогут заменить. Это будет тяжелая игра, и мы хотим хорошо сыграть, чтобы снова выйти на первое место. Нам нужно показать лучшую версию себя.

Чтобы быть на вершине, нам нужно набирать много очков, потому что "Реал", "Барселона" и "Атлетико" созданы для того, чтобы выигрывать в каждом матче. Нам нужно не отставать. У нас осталось 16 поединков, и каждая наша победа будет шагом вперед», – цитирует испанского специалиста Marca.