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Мичел - перед игрой с Сосьедадом: Нам нужно показать лучшую версию себя

Испания

Ожидается непростой матч

Мичел - перед игрой с Сосьедадом: Нам нужно показать лучшую версию себя

Фото: gironafc.cat

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Наставник "Жироны" Мичел дал свой комментарий на пресс-конференции перед игрой с "Реалом Сосьедад" в рамках 23-го тура чемпионата Испании.

"Для меня "Реал Сосьедад" является одной из лучших команд в Европе. У них очень хороший состав. Да, у них не будет Траоре и Кубо, но их смогут заменить. Это будет тяжелая игра, и мы хотим хорошо сыграть, чтобы снова выйти на первое место. Нам нужно показать лучшую версию себя.

Чтобы быть на вершине, нам нужно набирать много очков, потому что "Реал", "Барселона" и "Атлетико" созданы для того, чтобы выигрывать в каждом матче. Нам нужно не отставать. У нас осталось 16 поединков, и каждая наша победа будет шагом вперед», – цитирует испанского специалиста Marca.

Напомним, что в составе каталонцев выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик. Начало встречи – завтра, 3 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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