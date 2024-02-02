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Жирона — Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Жирона" — "Реал Сосьедад": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Жирона — Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона", которая сенсационно ведет борьбу за чемпионство, примет "Реал Сосьедад", который очень ожидаемо борется за зону Лиги Европы.

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Это классическое противостояние косы и камня. У "Жироны" лучшая атака в Ла Лиге (52 гола), но "Ла Реал" всего 4 раза проиграл в чемпионате, причем одолевали его только очень сильные оппоненты - "Реал", "Атлетико", "Барса" и Бильбао.

"Жирона" может стать пятой в этом списке, но дело не только в Цыганкове, Довбике, Савио и их атакующем мастерстве. Главный вызов каталонцев — это остановить контратаки басков, куда будут выбегать Оярсабаль, Браис, Беккер, даже Мерино. Стилистически "Ла Реал" крайне неудобен для каталонцев.

Удастся ли команде Мичела победить несмотря ни на что — увидим в субботу, 3 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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