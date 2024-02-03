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Хави: За пределами Испании высоко ценят работу тренеров, но не здесь
Наставник продолжает быть недовольным
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави поделился мнениями об обесценении работы наставника в Испании.
“За пределами Испании высоко ценят нашу работу, и настоящие футбольные люди отмечают нашу работу. Иманоля, Марселино, Аррасате… Любого тренера. Но не здесь (не в Испании – прим.).
Была проделана очень хорошая работа, и я еще надеюсь сделать очень хорошую работу до конца сезона”, - сказал Хави.
Испанский наставник заявил о том, что после этого сезона он покинет свой пост главного тренера "Барселоны". Его контракт был рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили заранее расторгнуть соглашение.
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