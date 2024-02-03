Хави: За пределами Испании высоко ценят работу тренеров, но не здесь

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился мнениями об обесценении работы наставника в Испании.

“За пределами Испании высоко ценят нашу работу, и настоящие футбольные люди отмечают нашу работу. Иманоля, Марселино, Аррасате… Любого тренера. Но не здесь (не в Испании – прим.).

Была проделана очень хорошая работа, и я еще надеюсь сделать очень хорошую работу до конца сезона”, - сказал Хави.