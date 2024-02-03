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Хави: За пределами Испании высоко ценят работу тренеров, но не здесь

Испания

Наставник продолжает быть недовольным

Хави: За пределами Испании высоко ценят работу тренеров, но не здесь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился мнениями об обесценении работы наставника в Испании.

“За пределами Испании высоко ценят нашу работу, и настоящие футбольные люди отмечают нашу работу. Иманоля, Марселино, Аррасате… Любого тренера. Но не здесь (не в Испании – прим.).

Была проделана очень хорошая работа, и я еще надеюсь сделать очень хорошую работу до конца сезона”, - сказал Хави.

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Испанский наставник заявил о том, что после этого сезона он покинет свой пост главного тренера "Барселоны". Его контракт был рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили заранее расторгнуть соглашение.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.02.2024 в 12:10
І ТАК, і НІТ Чемпіонство зі складом, який не можна назвати зірковим, то дійсно чудове досягнення! Утім цей сезон для Барселони видатним не назвеш! Так вибув можливо найкращий опорник і тер Штеген не так часто рятує, бо на лікарняному, але що зробив тренерський штаб що нівелювати ці проблеми? А переповнений лазарет це теж не на повному місці. Скоріше за все контролю за станом гравців нема. Тому замість планової, може трошки ущербної ротації, маємо "ставимо те що залишилося"!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
03.02.2024 в 12:10
І ТАК, і НІТ Чемпіонство зі складом, який не можна назвати зірковим, то дійсно чудове досягнення! Утім цей сезон для Барселони видатним не назвеш! Так вибув можливо найкращий опорник і тер Штеген не так часто рятує, бо на лікарняному, але що зробив тренерський штаб що нівелювати ці проблеми? А переповнений лазарет це теж не на повному місці. Скоріше за все контролю за станом гравців нема. Тому замість планової, може трошки ущербної ротації, маємо "ставимо те що залишилося"!
Ответить
0
1

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