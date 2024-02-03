Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валенсия – Альмерия: смотреть Live видеотрансляцию матча команды Яремчука против аутсайдера Ла Лиги
Шанс для "лос чес" набрать три зачетных пункта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 23 тура чемпионата Испании "Валенсия" встретится с "Альмерией". Команда украинского нападающего Яремчука будет противостоять полному аутсайдеру Примеры. В первом круге "красно-бело-синие" смогли вырвать домашнюю ничью против "лос чес". То заработанное очко стало одним из шести – именно столько сейчас в копилке подопечных Феррейры. Сможет ли сегодня удивить андердог?
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Чемпионат Испании, 23 тур
3 февраля, 15:00. "Месталья" (Валенсия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Популярное сейчас
- Организатор боя Усик-Фьюри сообщил о намерениях перенести поединок
- Де Дзерби: Мудрик нуждается в особом отношении
- Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Хави выбрал потенциального преемника на пост главного тренера Барселоны
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО