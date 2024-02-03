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Валенсия – Альмерия: смотреть Live видеотрансляцию матча команды Яремчука против аутсайдера Ла Лиги

Испания
Обновлено

Шанс для "лос чес" набрать три зачетных пункта

Валенсия – Альмерия: смотреть Live видеотрансляцию матча команды Яремчука против аутсайдера Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 23 тура чемпионата Испании "Валенсия" встретится с "Альмерией". Команда украинского нападающего Яремчука будет противостоять полному аутсайдеру Примеры. В первом круге "красно-бело-синие" смогли вырвать домашнюю ничью против "лос чес". То заработанное очко стало одним из шести – именно столько сейчас в копилке подопечных Феррейры. Сможет ли сегодня удивить андердог?

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Чемпионат Испании, 23 тур

3 февраля, 15:00. "Месталья" (Валенсия)

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