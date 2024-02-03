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Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Серьезный соперник для каталонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Артем Довбик и Виктор Цыганков встретятся с тяжелым испытанием. Сегодня соперником "Жироны" будет "Реал Сосьедад". Баски идут на шестом месте в турнирной таблице с претензиями на еврокубки. В то же время каталонцы находятся на второй позиции – сразу на расстоянии двух очков от "Реала".
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Чемпионат Испании, 23 тур
3 февраля, 22:00. "Монтиливы" (Жирона)
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Жирона - Реал СосьєдадСмотреть трансляцию
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