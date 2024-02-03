Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Артем Довбик и Виктор Цыганков встретятся с тяжелым испытанием. Сегодня соперником "Жироны" будет "Реал Сосьедад". Баски идут на шестом месте в турнирной таблице с претензиями на еврокубки. В то же время каталонцы находятся на второй позиции – сразу на расстоянии двух очков от "Реала".

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Испании, 23 тур

3 февраля, 22:00. "Монтиливы" (Жирона)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1