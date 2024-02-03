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Алавес - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Сможет ли Барселона забрать три очка

Алавес - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Алавес" у себя дома примет "Барселону". "Барселона" держится на четвертой строчке в турнирной таблице, "Алавес" разместился на 11 месте.

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Последние три игры "Алавеса" против "Барселоны" закончились двумя поражениями и одной ничьей. Вскоре мы узнаем, кто получит три очка, или же обе команды - по одному очку.

Чемпионат Испании. "Алавес" - "Барселона"
3 февраля, 19:30
Прямая трансляция: MEGOGO

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Трансляция матча Алавес - Барселона
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