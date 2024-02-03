Алавес - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Сегодня "Алавес" у себя дома примет "Барселону". "Барселона" держится на четвертой строчке в турнирной таблице, "Алавес" разместился на 11 месте.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Последние три игры "Алавеса" против "Барселоны" закончились двумя поражениями и одной ничьей. Вскоре мы узнаем, кто получит три очка, или же обе команды - по одному очку.

Чемпионат Испании. "Алавес" - "Барселона"

3 февраля, 19:30

Прямая трансляция: MEGOGO