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Алавес - Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Сможет ли Барселона забрать три очка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto
Сегодня "Алавес" у себя дома примет "Барселону". "Барселона" держится на четвертой строчке в турнирной таблице, "Алавес" разместился на 11 месте.
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Последние три игры "Алавеса" против "Барселоны" закончились двумя поражениями и одной ничьей. Вскоре мы узнаем, кто получит три очка, или же обе команды - по одному очку.
Чемпионат Испании. "Алавес" - "Барселона"
3 февраля, 19:30
Прямая трансляция: MEGOGO
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