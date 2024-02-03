Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" и "Атлетико" встретятся третий раз за последний месяц — теперь уже в рамках чемпионата.

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Ранее "Сливочные" дожали "Матрасников" в Суперкубке Испании (5:3), но те взяли реванш в рамках Кубка (4:2).

Это очень равное противостояние. "Реалу" точно помогут трибуны "Сантьяго Бернабеу", где он выиграл 12 матчей из 13 в текущем сезоне. "Атлетико" же подходит к матчу в идеальной форме — у него серия из 5 побед. Коке и Кроос, Гризманн и Беллингем, Винисиус и Мората — все лидеры готовы выйти на поле и показать, что умеют.

Кто из них окажется удачливее — увидим в воскресенье , 4 февраля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV . Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид Смотреть трансляцию

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