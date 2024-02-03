Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ла Лига расследует вероятное оскорбление Беллингема в адрес Гринвуда
Для этого используется эксперт по чтению по губам
Фото: Getty Images
Ла Лига расследует вероятное оскорбление Джуда Беллингема в адрес Мейсона Гринвуда, об этом сообщает британская корпорация BBC.
Инцидент произошел в четверг, когда мадридский "Реал" встретился с "Хетафе". В матче полузащитник "сливочных" якобы обозвал экс-игрока "Манчестер Юнайтед" насильником. После этого клуб Мейсона подал официальную жалобу в Ла Лигу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Теперь представители чемпионата объявили о расследовании данного инцидента. Для того чтобы подтвердить, действительно ли Джуд говорил данные слова, лига наняла эксперта по чтению по губам, чтобы расследовать комментарий.
22-летний Гринвуд присоединился к "Хетафе" на правах сезонной аренды из "Манчестер Юнайтед". Ранее Мейсон был обвинен в изнасиловании и нападении на свою девушку, однако позже обвинения были сняты.
Популярное сейчас
- ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО
- Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка
- Лунин снова станет резервистом? Стали известны сроки восстановления Куртуа
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Комментарии 1