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MD: У Довбика, вероятно, повреждение мениска
Неприятные новости
Жирона
Украинский нападающий Артем Довбик не попал в состав "Жироны" на матч с "Реал Сосьедадом". Клуб сообщил, что у Артема повреждение.
Местное издание Mundo Deportivo располагает информацией, что Довбик травмировался на последней тренировке, и скорее всего прогнозы неутешительны. Журналисты предполагают, что возможной травмой является надрыв мениска коленного сустава.
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Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отмечает, что в случае операции (удаление части или всего мениска), восстановление длится около 1-2 месяцев. При сшивании мениска восстановление может быть до 4 месяцев.
Также располагаем информацией от журналиста Нила Соли. Он сообщает, что травма не является настолько серьезной, как можно предположить.
По состоянию на сейчас Довбик является самым результативным игроком Ла Лиги. В его активе 14 голов и 5 ассистов.
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