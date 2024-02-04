Примера. Жирона — Реал Сосьедад 0:0. Без Довбика не то

"Жирона" должна быть довольна ничьей с "Реалом Сосьедад", ведь игра проходила совсем не по ее сценарию.

Началось все еще до выхода на поле с травмы Артема Довбика. У лучшего бомбардира "Жироны" проблемы с мениском, а это минимум пара недель лечения.

Без Довбика каталонцам не хватало глубины в атаках, исчез адресат для длинных передач. Кроме того, некому было стянуть на себя защитников и освободить пространство для рывков вингеров, что сильно осложнило жизнь Цыганкову и Савио.

Они вдвоем по инерции бежали впереди только первые 20-25 минут. Виктор один раз опасно пробил со штрафного (вратарь); Савио даже придумал чудо-гол для Эрреры, но ВАР увидел офсайд.

Remiro denies Tsygankov from a free kick ???? #LALIGAHighlights



pic.twitter.com/EAuvyMuHM4 — LALIGA English (@LaLigaEN) February 3, 2024

Ну, а затем уже свой мяч из положения вне игры забил Оярсабаль — и на этом, как ни странно, игра "Жироны" закончилась, хотя на табло была примерно 35-я минута.

Что произошло? Да проиграли в натиске, темпе, подборах. Баски собирали слишком много ничейных мячей, а когда на поле вышел еще и Мерино — их доминирование в физике набрало угрожающих форм.

Чтобы не проиграть, "Жироне" пришлось отойти назад всем составом; даже Цыганков завершил матч с 3 отборами и 4 выносами, представьте себе. Тем не менее, даже против такой эшелонированной защиты "Ла Реал" создал пару шансов; лучший имел Браис Мендес, но Гассанига его удар отбил из-под перекладины.

На том и разошлись. В таблице ничья оставила "Жирону" на 2-м месте с 56 очками. У "Реала Сосьедад" - 37 баллов и 6-е место.

23-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Алейш Гарсия (Солис, 80) — Цыганков (Валери, 80), Мартин (Торре, 70), Савио — Порту (Стуани, 70)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Одриосола (Арамбуру, 4), Субельдия, Пачеко, Ле Норман — Беккер (Барренечеа, 52), Турьентес (Мерино, 52), Субименди, Оярсабаль — Браис Мендес (Оласагасти, 87) — Андре Силва (Садик, 87)

Предупреждения: Эррера, 88 - Турьентес, 21, Браис Мендес, 45+1, Субельдия, 64