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Президент Реала сообщил тренерскому штабу о подписании Мбаппе

Испания
Обновлено

Доходит до завершающей стадии

Президент Реала сообщил тренерскому штабу о подписании Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Radames/Europa Press

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Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу "Реал Мадрида" о том, как проходят переговоры с Килианом Мбаппе.

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Как сообщает журналист, после игры с "Хетафе" Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу, что подписание французского нападающего Килиана Мбаппе находится на завершающей стадии. Отмечается, что кто-то из игроков мадридского "Реала" тоже услышал эту информацию.

Напомним, контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в конце этого сезона. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 4 результативных передачи.

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Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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