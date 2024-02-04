Президент Реала сообщил тренерскому штабу о подписании Мбаппе

Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу "Реал Мадрида" о том, как проходят переговоры с Килианом Мбаппе.

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Как сообщает журналист, после игры с "Хетафе" Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу, что подписание французского нападающего Килиана Мбаппе находится на завершающей стадии. Отмечается, что кто-то из игроков мадридского "Реала" тоже услышал эту информацию.

INFO: Fuentes del vestuario me confirman que Florentino, tras el partido contra el Getafe, le comentó al cuerpo técnico que el fichaje de Mbappé está cerca. Me indican que algún jugador escuchó la “confesión” del presidente. Lo explico en mi canal. pic.twitter.com/hpg3eNVqPF — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) February 4, 2024

Напомним, контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в конце этого сезона. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 4 результативных передачи.